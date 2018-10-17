بوتين يطلع السيسي على القدرات الصناعية العسكرية الروسية

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي فخر الصناعة العسكرية الدفاعية الروسية.

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وعقب جولة خاصة بالرئيسين، والانتقال من مقر الإقامة الرئاسية في "بوشاروف روتشي"​​، قدم الرئيس الروسي للرئيس المصري عرضا حول القدرات الصناعية العسكرية الروسية، حيث تم العرض في موقع مغلق بعيدا عن الصحافة.

وكان الرئيس بوتين قد أكد خلال اجتماعه اليوم مع نظيره المصري، أن تطوير التعاون العسكري والفني العسكري بين البلدين نوقش بشكل شامل خلال المحادثات.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قد أعلن أنه سيتم عرض مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى سوتشي المستمرة لليوم الثاني على التوالي.

المصدر: تاس