الرياض تنفي أن يكون رئيس الأركان السعودية التقى نظيره الإسرائيلي

نفت وزارة الدفاع السعودية، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، حول لقاء تم بين رئيس الأركان السعودية الفريق أول الركن فياض الرويلي، بنظيره الإسرائيلي الجنرال غادي إزكونت.

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ونقلت صحيفة "سبق"، عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع تصريحه بـ"عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع رئيس هيئة الأركان العامة برئيس الأركان الإسرائيلي على هامش مؤتمر قادة الجيوش، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف المصدر أن الصحيح هو أن رئيس هيئة الأركان العامة شارك في اجتماع دولي لرؤساء أركان الدفاع المنعقد بواشنطن، لمناقشة "مواجهة الجماعات المتطرفة العنيف بمشاركة 81 دولة خلال الفترة من 15-16 أكتوبر 2018م".

وزعمت مواقع إعلامية إسرائيلية، بأن إزكونت التقى مع الرويلي، على هامش المؤتمر وبحثا الملف الإيراني".

وأفادت المواقع الإسرائيلية بأن إزنكوت اجتمع مع قادة المنطقة الآخرين، ومن بينهم رئيس الأركان الأردنية الفريق محمود فريحات.

الجنرال ايزنكوت يجتمع مع نظراء له من دول عربية https://t.co/DJvldWs8Ff — الآن، ومن مكان (@News_Makan) October 16, 2018

المصدر: سبق