زاخاروفا بخصوص قضية خاشقجي: نرغب جدا في أن يعلم العالم الحقيقة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتابع عن كثب التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة رغبتها في أن يعرف العالم الحقيقة.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نحن نراقب المعلومات (بشأن التحقيقات في قضية خاشقجي).. أود أن أذكركم بأن (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف علق على هذا الموضوع من قبل.. وقال، بالطبع ، نحن بحاجة إلى معرفة الحقيقة.. يجب أن تكون الأجهزة الأمنية هي المصدر الرئيسي للمعلومات.. نحن نرحب بالإجراءات المشتركة التي أعلنت عنها تركيا والسعودية للتحقيق في المعلومات التي ظهرت".

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وأشارت زاخاروفا، إلى أن "الكم الهائل من التعليقات والأخبار عن هذه القضية لم يضف وضوحا لها، مضيفة: "نحن بحاجة إلى التركيز على تصريحات وكالات إنفاذ القانون، خاصة وأن الأطراف قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات مشتركة.. نحن نريد حقا أن يعرف العالم الحقيقة عن هذه القصة وأن يتم إصدار البيانات السياسية بعد أن تعلن وكالات إنفاذ القانون حكمها".

المصدر: نوفوستي