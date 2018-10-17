سوريا تدين الاعتداء الإجرامي في القرم الروسية

أدانت الحكومة السورية بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي استهدف كلية البوليتكنيك في شبه جزيرة القرم الروسية، وأدى إلى مقتل 19 شخصا وجرح العشرات معظمهم من الطلاب.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، إن "الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الجبان الذي استهدف كلية البوليتكنيك في مدينة كيرتش شرق شبه جزيرة القرم الروسية، والذي أودى بحياة عدد كبير من الأبرياء".

وأضاف: "تعرب سوريا عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع روسيا الصديقة قيادة وحكومة وشعبا وتتقدم بخالص مشاعر العزاء والمواساة لعوائل وأقارب الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".

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وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن التفجير الذي وقع اليوم الأربعاء، في كلية بوليتيكنك في مدينة كيرتش غربي شبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع.

وأضافت اللجنة، أنه وبحسب التقديرات الأولية، فقد أسفر التفجير عن مقتل 13 أشخاصا وإصابة نحو 50 آخرين، معظمهم من الطلاب.

وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسونوف الحداد لمدة ثلاثة أيام على أروح ضحايا الهجوم.

المصدر: سانا + وكالات