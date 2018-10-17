صحيفة "سبق" تنشر بيانا بشأن ما نشرته رويترز عن إعفاء القنصل السعودي باسطنبول

نشرت صحيفة "سبق" السعودية، مساء الأربعاء، بيانا ردت فيه على ما نشرته وكالة رويترز البريطانية حول إعفاء القنصل السعودي باسطنبول محمد العتيبي من منصبه.

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وقالت الصحيفة على موقعها إن "رويترز" سقطت في خطأ مهني وأخلاقي، مشيرة إلى أن الوكالة الشهيرة وقعت في فخ التضليل ونسبت خبرا مزورا لـ"سبق".

وأضافت في البيان أنها تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة مشددة على أن لا علاقة لها بما يتم تداوله.

وأكدت "سبق" أن موقعها الرسمي sabq.org ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي هما المصدران الوحيدان للاطلاع على أخبار الصحيفة.

وبينت أن وكالة "رويترز" وقعت في سقطة مهنية وأخلاقية بنقلها خبرا مزورا وملفقا يتعلق بإجراء سعودي مع قنصل المملكة في اسطنبول، تناقلته صحف ومواقع إخبارية الساعات الماضية، على أنه منشور في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري لصحيفة "سبق".

#عاجل..

"سبق" تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة مشددة على أنها ليس لها علاقة بالمتداول..

سقطة مهنية وأخلاقية لـ"رويترز".. الوكالة الشهيرة تقع في فخ التضليل وتنسب خبراً مزوراً لـ"سبق".



https://t.co/D8DcPmzVkCpic.twitter.com/j2QdFyewt9 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 17 октября 2018 г.

المصدر: صحيفة "سبق"