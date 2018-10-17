رويترز تحذف خبر إعفاء القنصل السعودي باسطنبول من منصبه

حذفت وكالة رويترز للأنباء خبر إعفاء القنصل القنصل العام السعودي باسطنبول محمد العتيبي من منصبه، بعد أن كانت قد نشرت تفاصيل نقلتها عن موقع "سبق" السعودي.

وقالت وكالة رويترز إن التقرير لم يظهر على موقع صحيفة "سبق" على شبكة الإنترنت كما ورد.

وأضافت أنه لن تكون هناك قصة بديلة.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأربعاء، بأن القنصل العام السعودي باسطنبول محمد العتيبي أعفي من منصبه وسيجري التحقيق معه عن انتهاكات حصلت في القنصلية.

ولم تذكر الصحيفة السعودية تفاصيل تلك الانتهاكات التي يجري التحقيق فيها مع القنصل محمد العتيبي.

كما لم يتسن لنا العثور على المقال المنشور على موقع صحيفة "سبق" والذي نقلت منه وكالة رويترز تفاصيل الخبر.

وغادر القنصل العام السعودي محمد العتيبي الأراضي التركية أمس الثلاثاء متوجها إلى الرياض قبيل تفتيش مقر إقامته، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

وذكرت قناة "أن تي في" التركية أن العتيبي غادر اسطنبول على متن رحلة تجارية انطلقت من مطار أتاتورك، في الوقت الذي كان يستعد فيه فريقا تحقيق تركي وسعودي لتفتيش مقر إقامته على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واتفقت تركيا والسعودية الأسبوع الماضي على العمل معا للتحقيق في حادث اختفاء الصحفي جمال خاشقجي والقيام بتفتيش مشترك للقنصلية التي شوهد خاشقجي آخر مرة يدخلها يوم الـ 2 أكتوبر الجاري.

وزعمت تقارير إعلامية أن خاشقجي، أحد منتقدي الحكومة السعودية، قد قُتل داخل مقر القنصلية، بيد أن السعودية رفضت هذه المزاعم.

المصدر: رويترز + وكالات