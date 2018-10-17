بوتين: المهمة الأساسية الآن تتمثل في تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وإعادة البناء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أن المهمة الأساسية في سوريا خلال هذه المرحلة تتمثل في تشكيل اللجنة الدستورية وإعادة البناء.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو والقاهرة اتفقتا على تعزيز التنسيق الثنائي بشأن تحقيق التسوية السياسية في سوريا.

وأضاف: "أبلغنا زملاءنا بالخطوات التي اتخذتها روسيا لتسوية الوضع في سوريا.. قارنا مواقفنا بشأن هذه القضية واتفقنا على العمل سويا".

وذكر أنه تم الاتفاق على " ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالوضع في محافظة إدلب، حيث تراكم عدد كبير من المقاتلين في منطقة خفض التصعيد، وهناك خطر من انتشارهم إلى الدول المجاورة.. أطلعنا أصدقاءنا المصريين على ما يتضمنه أساس الاتفاقيات مع تركيا لحل هذه المشكلة".

إقرأ المزيد

من جانبه أكد الرئيس المصري أنه اتفق مع الرئيس الروسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة التشاور والتفاهم حول تطور الأوضاع في سوريا.

وقال إنه تم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الخاصة بكلا البلدين وخصوصا بشأن الإرهابيين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس المصري إلى أنه تم مناقشة تداعيات الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في مدينة طرابلس الليبية.

المصدر: وكالات