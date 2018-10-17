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مجلس الأعيان الأردني يشيد بجهود روسيا التي تكللت بفتح معبر نصيب بين سوريا والأردن

أخبار العالم العربي

مجلس الأعيان الأردني يشيد بجهود روسيا التي تكللت بفتح معبر نصيب بين سوريا والأردن
Reuters Muhammad Hamed
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أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز في تصريح خاص لقناة RT، عن ارتياحه لإعادة العمل بمعبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا.

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وقال الفايز إن إعادة عمل المعبر سيكون لها آثار إيجابيه كبيرة لجهة عودة النشاط الاقتصادي بين البلدين الجارين، لافتا إلى أن الأردن ومنذ الأزمة السورية لم يغلق سفارته في دمشق، كما أنه لم يغلق السفارة السورية في عمان، وكان على الدوام يؤكد على الحل السياسي للأزمة السورية.

وأشار الفايز في هذا الإطار إلى وجود تعاون أمني وفني مشترك بين الجانبين منذ اندلاع الأزمة السورية.

وأضاف أن إعادة فتح المعبر سيكون لها انعكاسات اقتصاديه على العديد من الدول العربية وسينشط حركة التجارة فيما بينها، وقال: "أثمن كافة الجهود التي بذلت لفتح معبر نصيب الحدودي، وخاصة الجهود التي قامت بها الحكومة الروسية، والتي تربطنا فيها علاقات قويه ومتينة قائمة على الاحترام المتبادل وكل ما من شأنه خدمة مصالح شعبينا الصديقين".

المصدر: RT

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