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وزير الخارجية الألماني يرجئ زيارته للرياض

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الألماني يرجئ زيارته للرياض
AFP Thomas SAMSON
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أنه سيؤجل زيارة كان يعتزم القيام بها إلى السعودية، وذلك على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله سفارة بلاده في اسطنبول مؤخرا.

وقال ماس في مؤتمر صحفي في برلين: "خططنا للقيام بزيارة في سياق إصلاح العلاقات مع السعودية، لكننا سنؤجلها الآن حتى تعطي السعودية تفاصيل أوضح حول اختفاء خاشقجي".

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وأضاف: "الجانب السعودي يخطط لإصدار بيان (حول قضية خاشقجي) وسنستخدم ذلك كأساس لتحديد ما إذا ستكون زيارتنا (إلى الرياض) منطقية في الوقت الحالي".

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية في 2 أكتوبر الجاري ولا يزال الاتصال به مقطوعا حتى اليوم.

المصدر: "رويترز"

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