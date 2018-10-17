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السيسي يغرد بعد لقاء بوتين في سوتشي

أخبار العالم العربي

السيسي يغرد بعد لقاء بوتين في سوتشي
Alexey Druzhinin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي
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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية جنوبي البلاد.

وكتب الرئيس السيسي على حسابه في "تويتر" اليوم: "سعادتي بالغة بلقاء صديقي الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بمنتجع سوتشي الرائع، وتناقشنا في عدة موضوعات هامة وتبادلنا الرؤى حول أبرز الملفات الدولية والإقليمية".

واستقبل الرئيس بوتين نظيره المصري عبد الفتاح في سوتشي أمس، وتجولا على الكورنيش المطل على البحر الأسود وتحدثا لبعض المواطنين الروس.

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وفي الطريق إلى المطعم، التقى الرئيسان بالمصطفين على الواجهة البحرية، وسألهم الرئيس الروسي: "كيف تستجمون؟ ومن أين أنتم؟"، فأجاب البعض أنهم يعيشون في سوتشي، وقال أحدهم إنه جاء من موسكو، وأكد آخر أنه قدم من منطقة الأورال الروسية.

وبعدها توجه الزعيمان للعشاء في مطعم "فيسوتا 5642".

المصدر: "تويتر"

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