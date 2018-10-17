جاويش أوغلو: لم نفتش منزل القنصل السعودي لوجود عائلته فيه

ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو، أنه لم يتم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول، بسبب وجود أسرته هناك آملا في التفتيش اليوم.

وقال أوغلو خلال لقائه بومبيو بمطار أسن بوغا الدولي في أنقرة: "لم يتم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول أمس الثلاثاء بسبب تواجد عائلته فيه.. نأمل في أن يتم التفتيش اليوم".

وفيما يخص العلاقات بين تركيا وواشنطن قال أوغلو: "العقوبات كانت أمرا سخيفا والآن متفقون على عدم تكرار هذا الأمر".

وقبيل اللقاء بين الوزيرين، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بومبيو في مطار أسن قبيل مغادرته إلى مولدافيا.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى تركيا صباح اليوم، قادما من السعودية لبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.