 
مباشر

الرياض: 50 ألف مبعوث سعودي في أمريكا موزعون على 283 جامعة!

أخبار العالم العربي

الرياض: 50 ألف مبعوث سعودي في أمريكا موزعون على 283 جامعة!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxpg

أعلن وكيل وزارة التعليم السعودية جاسر الحربش أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن أكثر من 50 ألف مبعوث سعودي للدراسة الجامعية من الجنسين.

وأوضح المسؤول السعودي الذي يتولى أيضا الإشراف العام على الملحقيات الثقافية، أن من هؤلاء المبعوثين 7137 موظفا حكوميا، و7368 طالبا يدرسون على حسابهم الخاص، إضافة إلى 2513 مرافقا.

ولفت الحربش خلال اجتماع مع الملحق التعليمي في السفارة الأمريكية بالرياض محمد شهباز، إلى أن "نسبة الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة عن الطلاب في باقي دول الابتعاث تعتبر الأعلى حيث بلغت 54٪، وأن الجامعات المعتمدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في أمريكا بلغت 283 جامعة".

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا