الرياض: 50 ألف مبعوث سعودي في أمريكا موزعون على 283 جامعة!

أعلن وكيل وزارة التعليم السعودية جاسر الحربش أن الولايات المتحدة تستضيف في الوقت الراهن أكثر من 50 ألف مبعوث سعودي للدراسة الجامعية من الجنسين.

وأوضح المسؤول السعودي الذي يتولى أيضا الإشراف العام على الملحقيات الثقافية، أن من هؤلاء المبعوثين 7137 موظفا حكوميا، و7368 طالبا يدرسون على حسابهم الخاص، إضافة إلى 2513 مرافقا.

ولفت الحربش خلال اجتماع مع الملحق التعليمي في السفارة الأمريكية بالرياض محمد شهباز، إلى أن "نسبة الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة عن الطلاب في باقي دول الابتعاث تعتبر الأعلى حيث بلغت 54٪، وأن الجامعات المعتمدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في أمريكا بلغت 283 جامعة".

المصدر: عكاظ