أردوغان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في مطار أسن بوغا في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، لبحث قضية الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن اللقاء معقود بحضور وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى تركيا صباح اليوم الأربعاء، قادما من السعودية لبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.