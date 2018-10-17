محمد بن سلمان ممازحا بومبيو: لن يتوقفوا أبدا!

تبادل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائهما في الرياض أطراف حديث ودي، وعلّق محمد بن سلمان مشيرا للمصورين بقوله: لن يتوقفوا أبدا.

وفيما تمنى محمد بن سلمان لضيفه الرفيع ألا تكون رحلته الجوية الطويلة قد أتعبته، أعرب بومبيو عن شكره على استضافته، مشيرا قبل ذلك إلى أنه في حالة جيدة الآن، أما التعب فقد يشعر به لاحقا.

فيديو من #السعودية | ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في #الرياضhttps://t.co/5t3eIvPjBEpic.twitter.com/W104HsW2VT — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) October 16, 2018

وأكد ولي العهد السعودي خلال اللقاء عمق ومتانة علاقات بلاده والولايات المتحدة، معتبرا أنهما واجهتا معا التحديات في الماضي وتواجهانها في الحاضر وستواجهانها في المستقبل، الأمر الذي وافقه عليه وزير الخارجية الأمريكي بقوله: بالتأكيد.