مراسل "صباح" التركية يكشف حقيقة التسجيلات الصوتية لـ"تعذيب" خاشقجي

أكد مراسل صحيفة "صباح" التركية في واشنطن راغب صويلو، عدم صحة الأنباء المتداولة عن مزاعم امتلاك الصحيفة تسجيلات صوتية للحظات التحقيق مع جمال خاشقجي وتعذيبه وقتله في قنصلية بلاده.

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وأكد صويلو في تغريدة على "تويتر"، عدم صحة هذه الأنباء، وامتلاك صحيفته أي تسجيلات تشير إلى وجود جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية.

Turkish newspaper @Sabah doesn’t have the audio tape of #Khashoggi’s killing.



I’m told that claims otherwise aren’t true — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 16 октября 2018 г.

وكانت وسائل إعلامية تركية قد تناقلت خبرا يفيد بحصول صحيفة "صباح" على فيديو مدته 3 دقائق يثبت وجود خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول وتعذيبه هناك قبل قتله.

المصدر: مواقع نت، "تويتر"