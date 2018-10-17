قرقاش: حرصنا على السعودية من حرصنا على أنفسنا

أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أنه من وجهة نظر أبناء الخليج والمنطقة، فإن الحضور والدور السعودي يمثل أساسا للاستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب.

وكتب قرقاش على "تويتر": "الأزمات العابرة لن تغير من هذه الحقيقة، السعودية محورية في كلّ ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا"​​​.

ويأتي تصريح قرقاش في إطار تضامن بلاده مع السعودية في الحملة الشعواء التي تتعرض لها من اتهامات بالتورط في اختفاء، بل ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد أثره بعد دخوله القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر الجاري، ولا يزال الاتصال مقطوعا به حتى اليوم.

ورجحت تركيا على لسان عدد من مسؤوليها "تعرض خاشقجي للقتل داخل القنصلية السعودية"، وهو ما نفته الرياض بشدة، حيث كلّف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإطلاق تحقيق عاجل في القضية للكشف عن مصير خاشقجي.

كما أرسلت السعودية فريقا للتحقيق إلى تركيا، ليعمل بالتعاون مع فريق جنائي تركي على تفتيش القنصلية السعودية في إطار التحقيق.

وأعربت الكثير من الدول العربية عن تضامنها مع السعودية في وجه أي تهديد، ولاسيما بعد تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على السعودية إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.