صحيفة أمريكية تزعم ارتباط 5 مشبوهين في اختفاء خاشقجي بولي العهد السعودي

نقلت صحيفة The New York Times عن مصادرها أن المشتبه بهم الـ5 في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على علاقة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وزعمت الصحيفة الأمريكية بأن واحدا ممن حددتهم تركيا على أنهم مشتبه بهم في هذه القضية كان يرافق بشكل دائم محمد بن سلمان، ولوحظ مع الأمير عند مغادرته الطائرة في باريس ومدريد، وظهر كذلك في الصور مع ولي العهد السعودي خلال زيارته إلى هيوستن وبوسطن، وإلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا العام.

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وادعى تقرير الصحيفة أن ثلاثة آخرين من المشتبه بهم يرتبطون بخدمة الأمن الخاص بولي العهد، والخامس طبيب شرعي رفيع يعمل في وزارة الشؤون الداخلية والمؤسسات الطبية في المملكة ما يدل، وفق الصحيفة، على ارتباطه بالقيادة السعودية.

يذكر أن خاشقجي اختفى في الثاني من أكتوبر الجاري بعد أن دخل إلى مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول لاستخراج وثيقة رسمية، وفيما تتبنى العديد من وسائل الإعلام رواية قتل الصحفي السعودي داخل المبنى الدبلوماسي، تنفي الرياض هذه الرواية جملة وتفصيلا وتؤكد أن المواطن السعودي غادر القنصلية، ولا علم لها بمصيره.

المصدر: نوفوستي