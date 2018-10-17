بينس يطالب بمحاسبة المتورطين إذا تأكد مقتل خاشقجي

شدد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس على ضرورة محاسبة المتورطين، في حال تأكد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال: "في حال تأكد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، فإنه ينبغي محاسبة المتورطين في الحادث .. من المهم إدانة أي عمل من أعمال العنف".

وأكد بينس على أهمية أن يعرف العالم الحقيقة بشأن قضية خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده، في اسطنبول قبل أسبوعين.

وأضاف: "سنطالب بالإجابات، والعالم يستحق سماع الأجوبة"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإدارة الأمريكية سيواصلان المطالبة بتقديم الإجابات عمّا يحيط باختفاء خاشقجي لمعرفة المسؤولين ومحاسبتهم".

سيناتور أمريكي يدعو إلى إقصاء ولي العهد السعودي عن السلطة

دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إلى إقصاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال: "هذا الرجل مدمر، وقد قتل خاشقجي".

وأضاف غراهام أن "السعودية ارتكبت هذا العمل على مرأى منا .. إنهم لا يضمرون لنا سوى الازدراء، لماذا يحرجون شخصا مثلي ومثل الرئيس بعد كل ما قام به الرئيس؟ لا بد لهذا الرجل من الرحيل".

وردا على سؤال حول ما إذا كان على الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على المملكة، قال غراهام: "الأمر يعود إلى الرئيس. أعرف ما سأقوم به شخصيا، حيث سنفرض عقوبات قصوى على السعودية داخل الكونغرس".

وتابع: "كنت دائما أدافع عن السعودية داخل الكونغرس لأنها حليف جيد .. شخصية محمد بن سلمان مؤذية حسب رأيي. لا يمكن أن يكون قائدا عالميا على الساحة الدولية".

من جهته رفض السناتور الجمهوري ماركو روبيو الأخذ في الاعتبار الخوف من فقدان صفقات السلاح مع الرياض في حال فرض العقوبات عليها.

وقال عبر شبكة "سي أن أن": "أنا لا يهمني كم يمثل هذا الأمر من أموال. لا يوجد أي مبلغ في العالم يمكن أن يشتري مصداقيتنا حول حقوق الإنسان وطريقة تعاطي الدول معنا".

وتابع: "لقد كانت لدينا منذ زمن طويل مخاوف بأن يكون ولي العهد هذا الشاب العدواني. مجلس الشيوخ والكونغرس سيتحركان".

وختم بالقول: "مدى هذه الإجراءات المحددة سيكون بالطبع موضع نقاش، إلا أنها ستكون شديدة القوة وكبيرة. سنرى ما ستقوم به الإدارة، إلا أنها بالنهاية ستنصاع على الأرجح".

وطالبت دول ومنظمات غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.

المصدر: وكالات