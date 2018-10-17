"قسد" تستصعب طرد "داعش" من شرق سوريا

رجح القيادي في قوات سوريا الديموقراطية ريدور خليل، أن العمليات العسكرية لطرد تنظيم "داعش" من مدينة هجين في دير الزور شرق سوريا ستستغرق وقتا أطول من المتوقع.

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ونقلت وكالة فرانس برس عن خليل قوله، إن "داعش يستفيد كثيرا من الظروف المناخية، بما في ذلك العواصف الرملية"، وإن "ذلك ساعدهم على الفرار من طائرات الاستطلاع ووسائل مراقبة أخرى".

وأوضح خليل أن هؤلاء "حفروا خنادق وأقاموا عوائق ووضعوا متفجرات" وهو ما يعوق تقدم قوات سوريا الديموقراطية، لافتا إلى أن معظم "الجهاديين" هم من الأجانب.

وبحسب قوات سوريا الديموقراطية، يتحصن نحو ثلاثة آلاف "جهادي" في منطقة هجين، أحد آخر جيوب تنظيم "داعش" في سوريا.

وتستمر حملة قوات سوريا الديمقراطية لطرد مسلحي "داعش" بشكل نهائي في هجين للشهر الثاني على التوالي، وذلك بتقدم بطيء بسبب تحصينات التنظيم بين الكتل السكانية.

المصدر: وكالات