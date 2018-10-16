زوجة معتقل بريطاني في الإمارات تناشد لندن بالسعي لإطلاق سراحه

ناشدت دانييلا تيجادا زوجة الباحث البريطاني ماثيو هيدجيز، المعتقل منذ مايو في الإمارات بتهمة "التجسس"، الحكومة البريطانية بمساندة زوجها والدفاع عنه في إظهار براءته.

وقالت تيجادا في بيان إن زوجها "معتقل في سجن انفرادي في مكان لم يكشف عنه في الإمارات العربية المتحدة"، ومنع موظفي السفارة وأفراد عائلته من التواصل معه، كما لم يسمح له بالاستعانة بمحام حتى الأسبوع الماضي.

وذكرت أن السلطات في الإمارات وجهت لزوجها تهما بـ"جمع معلومات وتقاسمها مع وكالة أجنبية،"، داعية لندن إلى "التأكيد علنا أن ماثيو (هيدجيز) بريء (...) وأن أكاذيب كثيرة لفقت له".

إقرأ المزيد

وأعلن النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي يوم الاثنين أن إمارة أبوظبي تحاكم ماثيو هيدجيز بتهمة "التخابر لمصلحة دولة أجنبية مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".

وأوقف هيدجيز (31 عاما) في الـ 5 من مايو في مطار دبي. وهو طالب دكتوراه يقوم ببحث عن سياسات الإمارات الخارجية والأمن الداخلي بعد أحداث ما يسمى بـ "الربيع العربي".

إقرأ المزيد

من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن لندن تدعم هيدجيز وعائلته وهي على "تواصل وثيق مع السلطات المحلية".

وقال متحدث آخر "إننا قلقون جدا بشأن ماثيو هيدجيز.. ونطالب بالسماح لموظفي السفارة بالوصول إليه، مشددا على أن السلطات البريطانية تمتنع عن التعليق" على اتهامات التجسس.

المصدر: أ ف ب