السفير المصري لدى المغرب: ممثل "البوليساريو" تسلل إلى الحفل دون علمنا

نفى السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، صحة "ادعاءات إعلامية" حول دعوة سفارة مصر في إثيوبيا ممثل جبهة "البوليساريو" لحضور الاحتفال بذكرى انتصار مصر في حرب 6 أكتوبر.

ووفقا لموقع "هسبرس" المغربي، فقد أوضح إبراهيم أن ممثل "البوليساريو" "تسلل" إلى الحفل الذي نظمته السفارة وبعثة مصر في الاتحاد الإفريقي بالعاصمة أديس أبابا يوم الجمعة الـ 12 أكتوبر 2018، "دون المرور على خط اصطفاف سفارة مصر في إثيوبيا خلال الحفل، ولم يلاحظ أعضاء البعثة المصرية وجوده إلا أثناء خروجه نظرا لازدحام القاعة".

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وجدد سفير مصر لدى المغرب التأكيد على موقف مصر الثابت من قضية الصحراء، "المتمثل في دعمها الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وعدم الاعتراف بما يسمى بـ "الجمهورية الصحراوية"، وأن حل هذه القضية يجب أن يتم في إطار الأمم المتحدة، كما أن مصر تدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية لحل القضية".

كما أكد أشرف إبراهيم قوة ومتانة العلاقات بين مصر والمغرب، "التي تشهد تطورا مستمرا لاستنادها إلى تاريخ مشترك وروابط حضارية وثقافية راسخة"، مشددا على أن "هناك تعاونا وتنسيقا على مختلف المحاور للوصول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي يتطلع إليها الشعبان الشقيقان".

المصدر: هسبرس