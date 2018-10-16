نشطاء عراقيون يطلقون حملة "فضونا" للإسراع بتشكيل الحكومة

أطلق نشطاء عراقيون حملة عراقية بعنوان "فضونا"، مطالبين الأطراف السياسية بحسم ملف التشكيلة الحكومية في بغداد سريعا، والشروع في معالجة المشاكل التي تواجهها البلاد.

وتداول النشطاء، سلسلة من الجمل في مواقع التواصل الاجتماعي رافقتها هاشتاغ #فضونا، التي تتحدث عن أهمية إسراع رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، بحسم تشكيلته الوزارية، وتسمية المرشحين للحقائب خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال عمر عبد العزيز، أحد النشطاء الذين شاركوا في الحملة، لـRT، إن "بطء المفاوضات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، يعكس "لا مبالاة الطبقة السياسية بهموم العراقيين".

ومن بين الجمل التي تداولها النشطاء، ونشروها على حساباتهم في فيسبوك وتويتر وإنستغرام:

#فضونا من ماراثون الاجتماعات المغلقة لتقاسم المغانم

#فضونا من إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال

#فضونا وابدأوا بتقديم الخدمات

#فضونا ووفروا لنا فرص العمل

#فضونا وحاربوا الفاسدين

و"فضونا" تستخدم باللهجة العراقية بمعنى"خلصونا" أو "احسموا الأمر".

الى الفرقاء السياسيين في العراق شوكت تتشكل الحكومه الجديده؟#فضونا — marwanalnaji (@marwanalnaji) October 16, 2018

المصدر: RT