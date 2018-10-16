المتحدث باسم الرئاسة المصرية لـRT: التعاون التجاري بين مصر وروسيا وصل إلى مستوى غير مسبوق

قال المتحدث باسم الرئاسة في مصر بسام راضي، أن العلاقات المصرية الروسية راسخة واستراتيجية وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاما على العلاقات.

جاء ذلك خلال لقاء المتحدث مع مراسلة "RT"، مؤكدا أن جميع الملفات الثنائية والإقليمية والسياسية ستكون على طاولة المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السيسي وخاصة مكافحة الإرهاب وجلب الاستثمارات.

وأشار راضي إلى أنه تمت استعادة خط الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، ويتم الآن التباحث حول استئناف خط الطيران لشرم الشيخ والغردقة.

إقرأ المزيد

وقال:" التعاون التجاري بين مصر وروسيا وصل إلى مستوى غير مسبوق وهذا يعكس قوة العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية إحدى محطات التعاون بين البلدين، وهناك أيضا في محور قناة السويس منطقة شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية الروسية وستفتح المجال أمام شركات روسية كثيرة."

وأكد أن هناك توافق كبير جدا بين مصر وروسيا في حل قضايا المنطقة، ونحن نؤكد في ذلك على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة أراضيها، حيث أنه خلال السنوات الماضية تم استهداف مفهوم الدولة الوطنية واستعادته.

ونوه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن حفظ الأمن لا يكون من خلال الميليشيات المسلحة، وإنما من خلال الجيوش الوطنية والأجهزة النظامية، وهناك اتفاق بين موسكو والقاهرة بهذا الشأن، وأن مصر ضد تقسيم سوريا ودعم الميليشيات المسلحة، وهي تقف مع الحكومة المركزية والجيش الوطني وتقوية مؤسسات الدولة ومشاركة جميع الأطياف السورية في الحل السياسي.

وبخصوص قضية الصحفي السعودي خاشقجي، أكد المتحدث أن مصر تقف مع السعودية وتحذر من تسييس قضية خاشقجي بدل التحقيق الشفاف.

وأكد بسام راضي أن مصر تحارب الإرهاب عملياتيا مثل عملية سيناء، لكنها تحارب أيضا الفكر المتطرف من خلال مبادرات موازية مثل مبادرة الرئيس للثورة على المفاهيم المغلوطة وانحرافها عن صحيح الدين.

المصدر: RT