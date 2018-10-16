سياسية تركية: قضية خاشقجي "اعتداء" سعودي على سيادة تركيا

قالت زعيمة حزب "إيي" التركي المعارض ميرال أقشنر، إن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر مراجعة قنصلية بلاده في إسطنبول، يعتبر "اعتداء" سعوديا على سيادة تركيا.

وجاء ذلك في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبها في البرلمان التركي في أنقرة، قالت فيها إن اختفاء خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، يعد "تحديا" من المملكة لتركيا، وأن على أنقرة عدم السكوت أمام هذا التحدي.

إقرأ المزيد

وفي سياق آخر، انتقدت أقشنر إطلاق بلادها، سراح القس الأمريكي أندريه برانسون بالقول: "هذا الراهب كان جاسوسا، فإن لم يكن على علاقة مع منظمتي غولن وبي كا كا (حزب العمال الكردستاني) الإرهابيتين، فلماذا وضعتموه في السجن؟ وإن كان متورطا بالفعل في جرائم تجسس وإرهاب، فلماذا أخليتم سبيله"؟

إقرأ المزيد

وأردفت قائلة: "طائرته كانت على مدرج المطار قبل بدء جلسة المحاكمة، والتحضيرات لاستقباله بدأت في واشنطن قبل يوم الـ 12 أكتوبر".

المصدر: الأناضول