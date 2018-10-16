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السيسي يسترجع في روسيا ذكريات حرب أكتوبر

أخبار العالم العربي

السيسي يسترجع في روسيا ذكريات حرب أكتوبر
Sputnik
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي، إن روسيا أول من قدم يد العون لمصر لاستعادة أرضها المحتلة.

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وأشاد الرئيس المصري بأهمية العلاقات المصرية الروسية والتي تميزت بالعمق والخصوصية، وهو ما تجلى في وقت الأزمات.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير، حينما ساعدتها في بناء السد العالي، وغيره من المشروعات الكبرى، خلال حقبة مهمة من تاريخها الحديث.

ووصل الرئيس المصري أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة لمدة 3 أيام يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: RT

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