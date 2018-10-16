رئيس الحكومة التونسية يستقبل رئيس جمهورية تتارستان الروسية (صور)

استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة صباح الثلاثاء، رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 15 و16 أكتوبر الجاري.

وأجرى رئيس الحكومة التونسي محادثة مع الرئيس رستم مينيخانوف أشاد خلالها الجانبان بمستوى التعاون بين تونس وروسيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرغبة المشتركة في مزيد دعمها وتطويرها.

ورحب الشاهد باهتمام جمهورية تتارستان الروسية بتطوير علاقات التعاون، مؤكدا على رغبة تونس في تنمية شراكة اقتصادية مع جمهورية تتارستان.

كما عبر الوزير التونسي عن استعداد بلاده لتنمية العلاقات الثنائية في مجالات السياحة والفلاحة والثقافة والتعليم العالي.

من جهته، أكد الرئيس التتري أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي الذي جمع رجال أعمال البلدين والذي مثّل فرصة لدفع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأشار رستم مينيخانوف إلى أن التعاون التونسي التتري سيرتكز خاصة على تدعيم تبادل السلع بين البلدين وتسهيل ترويج المنتوجات التونسية في الأسواق الروسية، فضلا عن دعم الوجهة السياحية التونسية نظرا لأهميتها لدى السائح الروسي، وتدعيم التبادل الثقافي بين البلدين وتكثيف التعاون في مجال التعليم العالي.

كما عبر الرئيس التتري عن شكره وتقديره للحكومة التونسية ولرئيسها على حفاوة الاستقبال وخاصة نتائج اللقاءات المثمرة على المستوى الاقتصادي وتبادل التجارب بين البلدين.

جدير بالذكر أن اجتماعا موسعا التأم بقصر الحكومة في تونس ضم الوفدين التونسي والتتري تم خلاله تبادل وجهات النظر حول سبل تدعيم آفاق التعاون المشترك وتكثيف تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين.

رئيس جمهورية #تتارستان الروسية رستم مينيخانوف يضع إكليلا من الزهور أمام اللوحة التي تحمل أسماء ضحايا هجوم #باردو.. pic.twitter.com/XWrY5dfGwE — Elyes 🇵🇸🇹🇳 (@ilyes768) 16 октября 2018 г.

المصدر: رئاسة الحكومة التونسية