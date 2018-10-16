خبير جورجي يحذر من عواقب سد النهضة الإثيوبي على مصر

حذر مدير معهد الموارد المائية في جورجيا وعضو اللجنة الوطنية لتنمية وتقييم المناخ أريس غيورغاكاكوس، من فقدان مصر للكثير من المياه بسبب سد النهضة.

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وأشار المسؤول الجورجي في كلمته خلال الجلسة الفنية للمياه عبر الحدود وتقسيم المنافع، في فعاليات ثالث أيام أسبوع القاهرة للمياه، أن المنظومة المائية في القارة الإفريقية ستتعرض للضغط إذا تم إعمال السد لصالح إثيوبيا فقط، لافتا إلى أن مصر ستواجه نسبة جفاف أكثر بسبب عمليات التبخر.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية لتنمية وتقييم المناخ أنه سيكون هناك انخفاض في منسوب المياه بسبب سد النهضة، لافتا إلى أن السودان ستكون لديه حصانة نتيجة بعض الأمطار.

وأكد أن الطاقة أيضا ستنخفض في مصر نتيجة السد، مشيرا إلى ضرورة أن تعطي إثيوبيا مصر أمانا وضمانا بالنسبة للمياه والطاقة في حالة استكمالها أعمال البناء، إذ القصور المائي سيكون حوالي 4 إلى 5 مليارات متر مكعب على الأقل في مصر.

المصدر: اليوم السابع