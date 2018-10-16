السيسي يلتقي مدفيديف ويشكره على حفاوة الاستقبال

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، في ثاني أيام زيارة الرئيس المصري للعاصمة الروسية موسكو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، أن الرئيس المصري أجرى مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الروسي، وأعرب عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال الروسي، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية الروسية الممتدة منذ 75 عاما.

وأوضح أن مستوى العلاقات المتقدم ينعكس على حجم وطبيعة مشروعات التعاون العملاقة التي يتطلع البلدان لتنفيذها حاليا، ومن بينها إقامة محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، والتي تعد المنطقة الصناعية الروسية الأولى خارج أراضي روسيا، وما تمثله من شراكة جديدة تتخطي مرحلة الاستثمار والتبادل التجاري لتصل إلى مراحل التصنيع المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الروسي رحب بالرئيس السيسي، معربا عن تقدير روسيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأشاد رئيس الوزراء الروسي بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكدا حرص روسيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

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كما أشاد ميدفيديف بالدور الذي تقوم به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة في المنطقة كونها أكبر دولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الثقافية والسياحية وتوطين الصناعات والتعاون في مجال السكك الحديدية والطاقة وزيادة التبادل التجاري.

المصدر: RT