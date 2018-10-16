لافروف يرحب بالاتفاق السعودي التركي بخصوص التحقيق في اختفاء خاشقجي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ترحيب روسيا بالخطوات التركية السعودية بشأن التحقيق في اختفاء خاشقجي، مشيرا إلى أن موسكو تعول على أن يعرف العالم نتائج التحقيقات.

وقال لافروف في هذا الصدد خلال مقابلة مع قناة Euronews: "أرحب بالدعوات الصادرة بشأن إجراء التحقيق في أقرب وقت ممكن، وكذلك باتفاق تركيا والسعودية على الخطوات التي تسمح بإجراء هذا التحقيق. أتطلع أن تكون النتائج معلنة للمجتمع الدولي".

إقرأ المزيد

وقد قام فريق مكون من 10 محققين من الشرطة التركية والطب الشرعي في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، بتفتيش مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، ومكثوا فيها نحو 9 ساعات.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن مجموعة العمل التركية السعودية المشتركة للتحقيق في اختفاء خاشقجي، ستقوم في وقت لاحق من اليوم بتفتيش منزل القنصل السعودي في اسطنبول.

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول يوم الـ 2 أكتوبر الجاري.

المصدر: نوفوستي