روحاني يستقبل السفير القطري الجديد

استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء السفير القطري الجديد في طهران محمد حمد سعد الفهيد الهاجري، ودعا خلال اللقاء إلى مزيد من تعزيز التعاون بين قطر وإيران.

وقال روحاني خلال اللقاء: "نرفض تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول المجاورة... لا يحق لأي دولة اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب والحكومة في قطر".

وأشاد روحاني بالشعب القطري ومسؤوليه، وأضاف: "الشعب القطري عظيم ورشيد ومسؤولو قطر يديرون بلدهم بحكمة ولا يحق لأحد اتخاذ القرار بدلا عنهم"، لافتا إلى ضرورة توفير الأمن الشامل في المنطقة ومعابرها المائية.

وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد قد أصدر مرسوما أميريا في يونيو الماضي بتعيين محمد حمد سعد الفهيد الهاجري سفيرا "فوق العادة" مفوّضا لدى إيران، بعد أن مثل بلاده في كل من اليمن وليبيا واليونان.

يذكر أن قطر قد سحبت وعدد من دول الخليج العربية سفيرها من إيران في يناير 2016، بعد اعتداء متظاهرين إيرانيين على مبنى السفارة السعودية وقنصليتها في مدينة مشهد وإحراق مبنى السفارة.

المصدر: وكالات وRT