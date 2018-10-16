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"أ. ب." نقلا عن مسؤول تركي: الشرطة وجدت دليلا على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول

الملك سلمان يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث قضية خاشقجي
@spagov
الملك سلمان يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
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ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة ملتزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية.

وأعرب المجلس عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، وأصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات، في إشارة إلى قضية خاشقجي.

كما رحب مجلس الوزراء بإعلان رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في مدينة اسطنبول.

هذا وكشف الملك سلمان خلال ترؤسه للمجلس فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تم خلاله من بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وكذلك الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس التركي، وملك البحرين، وما جرى خلالهما من تأكيد على العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة.

المصدر: واس

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