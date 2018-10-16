الملك سلمان يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث قضية خاشقجي

ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة ملتزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية.

#مجلس_الوزراء يشير إلى ما أكدته المملكة أمام الأمم المتحدة في نيويورك من التزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية.. pic.twitter.com/ODsr96Pjb5 — واس (@spagov) 16 октября 2018 г.

وأعرب المجلس عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، وأصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات، في إشارة إلى قضية خاشقجي.

#مجلس_الوزراء يعرب عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، وأصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات.#واسpic.twitter.com/RVzyh908sm — واس (@spagov) 16 октября 2018 г.

كما رحب مجلس الوزراء بإعلان رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في مدينة اسطنبول.

#مجلس_الوزراء يرحب بإعلان رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في مدينة #إسطنبول بالجمهورية التركية . pic.twitter.com/HaKCEehpcT — واس (@spagov) 16 октября 2018 г.

هذا وكشف الملك سلمان خلال ترؤسه للمجلس فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تم خلاله من بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وكذلك الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس التركي، وملك البحرين، وما جرى خلالهما من تأكيد على العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة.

خادم الحرمين الشريفين يطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي وما تم خلاله من بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وكذلك الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس التركي، وملك البحرين، وما جرى خلالهما من تأكيد على العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة. #واسpic.twitter.com/goYKIf48DB — واس (@spagov) 16 октября 2018 г.

المصدر: واس