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اغتيال الحنكورة بوابل من الرصاص أمام فندق المهاري وسط طرابلس

أخبار العالم العربي

اغتيال الحنكورة بوابل من الرصاص أمام فندق المهاري وسط طرابلس
Gettyimages.ru
طرابلس - ليبيا
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قتل ﺧﻴﺮﻱ الككلي المشهور باﻟﺤﻨﻜﻮﺭﺓ، وهو أحد قادة التشكيلات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، إثر تعرضه لوﺍﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ في قلب المدينة.

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وكشفت مصادر أمنية بأن حنكورة قتل في وقت مبكر من صباح الاثنين على الفور متأثرا بالأعيرة النارية في الجزء العلوي من جسده، أمام فندق المهاري.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع اشتباكات عنيفة، في العاصمة طرابلس بعد اغتيال الحنكورة الذي قاد إحدى المجموعات المتصارعة في اشتباكات طرابلس الأخيرة.

المصدر: وكالات

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