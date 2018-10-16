 
مباشر
عاجل
جاويش اوغلو: بومبيو سيجلب معه معلومات من الرياض حول قضية خاشقجي

البرادعي ينعي ضمنيا خاشقجي ويكشف ما قاله في آخر اتصال بينهما!!

أخبار العالم العربي

البرادعي ينعي ضمنيا خاشقجي ويكشف ما قاله في آخر اتصال بينهما!!
RT
البرادعي ينعي ضمنيا خاشقجي ويكشف ما قاله في آخر اتصال بينهما!!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxkd

كشف المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على حسابه في "تويتر" عما دار بينه والصحفي السعودي جمال خاشقجي في آخر اتصال جرى بينهما.

واللافت أن البرادعي في سياق حديثه عما دار بينه وخاشقجي، نعاه ضمنيا بالقول إن "إنهاء تلك المذابح الوحشية هو خير تكريم لذكرى جمال".

ويبدو أن السياسي المصري والمسؤول الدولي السابق على ثقة بأن خاشقجي قد فارق الحياة، وأن لا أمل في ظهوره حيا.

وفي تغريدة لاحقة على هامش هذه القضية المأساوية، تساءل البرادعي بحرقة من أين نبدأ، مشددا على أن "العدل والتوافق المجتمعي ونبذ العنف، مدخلنا الوحيد وغير ذلك انتحار جماعي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

توقعات ترامب.. خاشقجي قُتل على يد "مارقين"