انحراف قطار في المغرب يوقع 10 قتلى وعشرات الجرحى (صور + فيديو)

قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 10 آخرين بجروح في حادث خروج قطار عن سكته على الخط الرابط بين العاصمة المغربية الرباط ومدينة القنيطرة شمالا.

وقال مسؤول بالسكك الحديدية في المغرب إن 4 أشخاص قتلوا، وأصيب العشرات عندما خرج قطار عن القضبان قرب العاصمة في الساعة العاشرة من صباح اليوم، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ونقلت وسائل إعلام مغربية صورا وفيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل بالمغرب، تظهر انقلاب عدد من المقطورات، وخروج بعضها عن السكة.

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المصدر: وكالات + وسائل إعلام مغربية