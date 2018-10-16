مصدر لـRT: الإعلان قريبا عن نتائج التحقيق في جرائم قتل الشهيرات في العراق

كشف مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، عن عزم السلطات الأمنية العراقية على الكشف عن بعض نتائج التحقيق في عمليات القتل التي شهدتها البلاد مؤخرا، واستهدفت باقة من الفتيات الشهيرات.

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وقال المصدر لـRT: "توصلت السلطات الأمنية إلى معلومات مهمة عن بعض الحالات والتي أدت إلى الوصول للجناة ومعرفة هوياتهم، والسلطات العراقية تعتبر هذا الأمر حساسا جدا ولا تريد إعلان شيء دون التثبت منه".

وتحقق الداخلية العراقية في قضايا مقتل نساء مشهورات خلال الأسابيع الأخيرة، والتي ارتبطت إحداها بمقتل الفنان كرار نوشي قبل أكثر من عام.

المصدر: RT