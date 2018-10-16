السيسي يطلب من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي التصفيق

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي التصفيق لمرور 75 عاما على العلاقات الروسية المصرية.

وقال السيسي في مستهل كلمته أمام المجلس اليوم: "ينفع أطلب منكم إننا نوجه التحية لمرور 75 عام على العلاقات المصرية الروسية"، قبل أن يصفق الأعضاء بحرارة.

وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس فلاديمير بوتين بـ"الصديق العزيز" وكررها مرتين. وقال:" سأناقش مجموعة من المواضيع الهامة مع رئيس الوزراء ديميترى مدفيديف اليوم، وغدا سأكون مع صديقي العزيز صديقي العزيز".

وهذه أول مرة يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي.

وتأتي كلمة السيسي أمام مجلس الاتحاد اليوم في مستهل زيارة إلى روسيا، يختتمها بقمة مع الرئيس فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي.

المصدر:RT