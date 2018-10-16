 
مباشر

السيسي وماتفيينكو وجولة داخل أروقة مجلس الاتحاد الروسي

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxjb

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو في مستهل زيارته لروسيا، ومن المقرر أن يلقي كلمة داخل المجلس ليكون بذلك أول رئيس أجنبي يقوم بذلك.

وفي تصريح خاص لـRT ذكرت رئيسة الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو أن العلاقات الروسية المصرية شهدت زخما خلال العامين الماضين، مشيدة بدور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إعطاء دفعة لهذه العلاقات، واهتمامه في تطوير علاقات بناءة مع روسيا.

وأضافت أن زيارة الرئيس المصري إلى روسيا حدث مهم، وخاصة حضوره إلى مقر مجلس الاتحاد، مشيرة إلى أن روسيا ومصر تطوران بشكل فعال التعاون بين برلماني البلدين، لافتة إلى أن كلمة الرئيس المصري في المجلس تعد حدثا مميزا وتاريخيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا