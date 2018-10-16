السيسي وماتفيينكو وجولة داخل أروقة مجلس الاتحاد الروسي

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو في مستهل زيارته لروسيا، ومن المقرر أن يلقي كلمة داخل المجلس ليكون بذلك أول رئيس أجنبي يقوم بذلك.

وفي تصريح خاص لـRT ذكرت رئيسة الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو أن العلاقات الروسية المصرية شهدت زخما خلال العامين الماضين، مشيدة بدور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إعطاء دفعة لهذه العلاقات، واهتمامه في تطوير علاقات بناءة مع روسيا.

وأضافت أن زيارة الرئيس المصري إلى روسيا حدث مهم، وخاصة حضوره إلى مقر مجلس الاتحاد، مشيرة إلى أن روسيا ومصر تطوران بشكل فعال التعاون بين برلماني البلدين، لافتة إلى أن كلمة الرئيس المصري في المجلس تعد حدثا مميزا وتاريخيا.

المصدر: RT