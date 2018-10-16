مدفيديف والسيسي يبحثان تطوير التعاون الاقتصادي

يعقد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا في موسكو اليوم، لبحث مشاريع اقتصادية مشتركة كبرى بين البلدين في إطار زيارة السيسي لروسيا.

وأشارت الحكومة الروسية إلى أن مدفيديف والسيسي "يعتزمان بحث الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي مع التركيز على تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها".

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وقبل لقاء مدفيديف، سيلقي السيسي كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي في موسكو (الغرفة العليا للبرلمان)، لتكون هذه المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام المجلس.

وبدأ الرئيس المصري أمس الاثنين زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق 3 أيام، سيعقد خلالها لقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي جنوبي البلاد.

المصدر: وكالات