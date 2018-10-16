الكويت توجه تحذيرا شديد اللهجة للمسيئين لها

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن وزارته لم ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتطاول على الكويت ورموزها.

ولفت الجارالله أمس إلى أن وزارة الخارجية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء وفقا للتعليمات المشددة لدى بعثاتها في الخارج.

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وأوضح المسؤول الكويتي أن التعليمات المذكورة قد "نفذت في الحالات التي مثلت إساءة إلى الكويت أو رموزها"، وأن وزارته "ستواصل بحزم هذا النهج لردع كل من يحاول المساس أو التطاول على الكويت"، من دون الإشارة إلى أي قصية أو حادثة محددة في هذا الشأن.

وأفاد الجارالله بأن وزارة الخارجية الكويتية "تتابع عبر بعثاتها في الخارج، ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ويمثل مساسا بالبلاد".

المصدر: الجريدة