وجهة نظر سعودية.. دائرة الشك تتسع حول خديجة!

وصف موضوع نشرته صحيفة "عكاظ" خطيبة الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي بأنها امرأة لغز، وأنها لا تعرف حتى تاريخ ميلاد الرجل.

ورأى صاحب الموضوع نادر العنزي، أن دائرة الشك حول خديجة جنكيز، تتسع شيئا فشيئا، وأنها ظهرت فجأة مدعية أنها خطيبة خاشقجي، على الرغم من تأكيد أسرة المعني "بأنها لا تعرفها، وأن نجل جمال (عبدالله) الذي كان برفقته في اسطنبول قبل اختفائه بأسبوعين لا يعرف أي شيء عنها!".

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ولفت الموضوع إلى أن خديجة "لا تعرف حتى تاريخ ميلاد جمال خاشقجي، إذ زعمت أنه كان من المفترض أن تحتفل بعيد ميلاده الـ60 السبت الماضي في الـ13 من أكتوبر الجاري"، مستدركا أنه في إحدى مناسبات تكريم خاشقجي عام 2014 "كتب في سيرته الذاتية التي عادة تكون باطلاع الشخصية المكرمة، وتتلا عادة أمامه قبل البدء في حديثه، أن ميلاده كان في مارس عام 1958".

وذكر العنزي في هذا السياق أن خاشقجي كان نشر على حسابه في "إنستغرام" صورة عائلية بمناسبة عيد ميلاده الـ 54 في مارس قبل 4 سنوات، ما رأى أنه يدحض "رواية السيدة التركية التي تدعي أنها خطيبته".

وقيل أيضا عن "السيدة اللغز" إنها بدأت "في إثارة الشكوك منذ ظهورها الأول، التي رفضت الإفصاح عن اسمها لوكالات الأنباء، ولم تصمد رواياتها كثيرا، إذ حوت على تناقضات كثيرة، كما أن أسرة خاشقجي لا تستبعد أن يكون حديثها تنفيذاً لأجندة مشبوهة".

ولتأكيد شكوك الكاتب في علاقة خديجة بخاشقجي، أفاد بأن الصحفي السعودي المختفي منذ 2 أكتوبر كان "نشر في الرابع من أغسطس الماضي صورة تجمعه برجلين وسيدتين أتراك من ضمنهم خديجة، التي تزعم أنها خطيبته، بيد أنه وصفها بعد الإشارة إلى معرفها في تويتر بـ(الأخيرة متخصصة في الشأن العُماني ولها كتاب في ذلك) ولم يشر إلى أنها خطيبته أو زوجته، ما يزيد من غموض القضية".

المصدر: عكاظ