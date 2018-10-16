حزب لبناني يتضامن مع بطريركية موسكو في خلافها مع القسطنطينية

عبر رئيس حزب المشرق اللبناني فادي الديري، عن تأييده قرار الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قطع العلاقات مع بطريركية القسطنطينية، إثر الخلاف بينهما على تبعية الأرثوذكسية في أوكرانيا.

وقال الديري في حديث لوكالة نوفوستي، إن بطريركية موسكو اتخذت قرارا صائبا بقطعها العلاقات مع القسطنطينية، وأضاف: "كنا نؤيد منذ البداية نية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قطع العلاقات مع ما يسمى بالكنيسة القسطنطينية، ولن نعترف مستقبلا بتلك البطريركية (القسطنطينية) التي تتلقى أوامرها من الخارج بهدف نشر الانقسام في الكنيسة الأرثوذكسية".

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وكان اجتماع سينودس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قد قرر في اجتماع له في العاصمة البيلاروسية مينسك أمس الاثنين قطع العلاقات مع بطريركية القسطنطينية المسكونية ومقرها اسطنبول، وذلك بعد قرار الأخيرة بدء التحضير لمنح الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا صفة كنيسة محلية مستقلة، علما بأن أوكرانيا كانت تعتبر على مدى العصور أرضا قانونية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

يذكر أن حزب المشرق هو حزب يضم أعضاء من أبناء طائفة الروم الأرثوذكس في لبنان، وتأسس عام 2012 بهدف "الحفاظ على الهوية التاريخية والعقائدية لمسيحيي المشرق والتعددية الثقافية" في المنطقة.

المصدر: نوفوستي