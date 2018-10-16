 
مباشر

"خبر ترك": الشرطة التركية لا تستبعد "فرضية الأسيد" في قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

Reuters KEMAL ASLAN
عضو في فريق التحقيق التركي أثناء تفتيش مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxio

أشارت قناة "خبر ترك" التركية إلى أن الشرطة تتحرى في فرضية أن قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى في اسطنبول، قد تخلصوا من جثته بتذويبها بالأسيد.

وأضافت القناة أن هذه الفرضية كانت تعتبرها الشرطة في البداية ضربا من الخيال، لكن ومع تقدم التحقيق أصبحت الجهات الأمنية التركية لا تستبعد هذا الاحتمال.

إقرأ المزيد
عناصر من قوات الأمن التركية الخاصة (صورة أرشيفية) فريق البحث الجنائي التركي يفتش القنصلية السعودية (فيديو+ صور)

وكان فريق بحث جنائي تركي قد فتش مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول الليلة الماضية في إطار عمل الفريق المشترك مع السعودية لمعرفة ملابسات اختفاء خاشقجي بعد دخوله المبنى في الثاني من أكتوبر الحالي.

ورجحت أنقرة في وقت سابق أن يكون خاشقجي قد قتل داخل القنصلية، بينما تصر الرياض على أنه قد غادر المبنى قبل اختفائه.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا