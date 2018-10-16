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السعودية تؤكد تحطم طائرة "هوك" تدريبية ومقتل طاقمها

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السعودية تؤكد تحطم طائرة
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط طائرة من نوع "هوك" تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ومقتل طاقمها.

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وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع في بيان اليوم الثلاثاء: "في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم أمس الاثنين الموافق للـ15 من أكتوبر 2018، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من نوع "هوك" أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ونتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي".

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن طائرة حربية من طراز "هوك" مخصصة للتدريب، سقطت على طريق شرما غربي مدينة تبوك وأنها كانت تنفذ مهمة تدريبية.

وأكدت المصادر أن الطاقم تألف من طيارين اثنين، ونشر ناشطون على موقع "يوتيوب" فيديو يظهر حطام الطائرة المنكوبة.

المصدر: "واس"

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