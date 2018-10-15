بنشماس يفوز مجددا برئاسة مجلس المستشارين المغربي

فاز المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة الرئيس السابق لمجلس المستشارين حكيم بنشماش، برئاسة المجلس من الجولة الأولى، على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية، نبيل الشيخي.

وحصل بنشماش على 63 صوتا، مقابل 19 لنبيل الشيخي، من مجموع الأصوات التي بلغت 91 من أصل 120 صوتا، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 9، منها صوت بورقة بيضاء.

وبنشماس (55 عاما) أستاذ معروف في العلوم السياسية والقانون الدستوري، شغل منصب رئيس مجلس المستشارين منذ أكتوبر 2015، خلفا لمحمد شيخ بيد الله.

ويتكون مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان بعد مجلس النواب) من 120 عضوا ينتخبون عبر الاقتراع غير المباشر من بين نواب السلطات المحلية وأعضاء الغرف والمنظمات المهنية.

المصدر: تاس