وزارة الدفاع الروسية: الإرهابيون يستفيدون من تقاعس حلفاء واشنطن في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تقاعس القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا سمح للإرهابيين بالسيطرة على منطقة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو، في بيان له اليوم الاثنين: "نتيجة تقاعس القوات الموالية للأمريكيين، تمكن الإرهابيون من فرض السيطرة الكاملة على منطقة بطول نحو 20 كلم على امتداد الضفة الشرقية لنهر الفرات بين هجين وسوسة".

إقرأ المزيد

وأضاف سافتشينكو أنه على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن الانتصار على إرهابيي "داعش"، لا يزال المسلحون يسيطرون على بعض المناطق في البلاد، ويواصل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتشكيلات "قوات سوريا الديمقراطية" الموالية للأمريكيين "محاكاة" محاربة المسلحين في ريف دير الزور الجنوبي.

وأشار كذلك إلى أن المسلحين هاجموا مخيما للنازحين يوم الـ 13 أكتوبر، وخطفوا 700 شخص ونقلوهم إلى هجين.

المصدر: تاس