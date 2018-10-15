الفنان السعودي محمد عبده يعلّق على تداعيات اختفاء خاشقجي

استمات الفنان السعودي المخضرم، محمد عبده، يوم الاثنين، في الدفاع عن بلاده من حملة إعلامية وسياسية متواصلة، تحمّل الرياض المسؤولية عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونشر الفنان السعودي تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي يحمل طابعا سياسيا نادرا في مسيرته.

وقال في التغريدة الأولى: "عائلة الفنان محمد عبده وعلى رأسهم محمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري ترفض التهديدات والإبتزاز والهجمات المغرضة التي تستهدف مملكتنا وقادتها".

١ عائلة الفنان محمد عبده وعلى رأسهم محمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري ترفض التهديدات والإبتزاز و الهجمات المغرضة التي تستهدف مملكتنا وقادتها — محمد عبده (@Mohammed_Abdu) 15 октября 2018 г.

وأضاف في تغريدة ثانية: "وتجدد الولاء والفداء للملك والوطن وتأكد الثقة بحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقهم الله وخذل من عاداهم".

٢ وتجدد الولاء والفداء للملك والوطن وتأكد الثقة بحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقهم الله وخذل من عاداهم. — محمد عبده (@Mohammed_Abdu) 15 октября 2018 г.

وانضم محمد عبده إلى فنانين سعوديين آخرين، ونخب ثقافية ودينية، دافعت عن السعودية بعد بروز تلميحات سياسية بمعاقبة المملكة بسبب اختفاء خاشقجي.

كما شاركت عدة دول في الدفاع عن الرياض وموقفها ضد حملة الاتهام وتداعياتها، فيما أصدرت الرياض بيانا شديد اللهجة تعهد بالرد بالمثل على أي إجراءات عقابية ستتخذ ضدها بسبب قضية خاشقجي، مطالبة بانتظار انتهاء نتائج التحقيق.

المصدر: وكالات + تويتر