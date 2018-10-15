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ترامب يمتنع عن التعليق على تقارير إعلامية حول مقتل خاشقجي

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ترامب يمتنع عن التعليق على تقارير إعلامية حول مقتل خاشقجي
Reuters Carlos Barria
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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التعليق على تقرير "سي أن أن "، حول أن السعودية تستعد للاعتراف بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، موضحا أنه "لا أحد يعرف ما إذا كان هذا التقرير رسميا".

وجاء ذلك بعد أن أفادت شبكة "سي أن أن" الإعلامية الأمريكية نقلا عن مصدرين لها، بأن السعوديين يحضرون تقريرا يفيد بأن جمال خاشقجي "قتل بالخطأ خلال التحقيق معه".

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وقال أحد المصدرين لـ "سي أن أن" إنه "من المحتمل أن التقرير سيخلص إلى أن العملية نفذت دون تصريح واتسمت بالغموض، والأشخاص المتورطون سوف يحاسبون".

وأوضح أحد المصدرين أن التقرير ما زال قيد الإعداد، وأن "الأمور قد تتغير".

وفي وقت سابق أعرب ترامب عن اعتقاده بأن "قتلة مارقين" يقفون وراء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المصدر: رويترز، سي أن أن

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