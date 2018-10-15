أردوغان يستقبل وزير الدفاع القطري في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، اليوم الإثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" أنه "جرى خلال للقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

الرئيس التركي يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع pic.twitter.com/RsnGU9xz6b — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 15 октября 2018 г.

وأضافت أنه تمت خلال اللقاء كذلك "مناقشة آخر المستجدات في المنطقة"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقبل ذلك، التقى الوزير القطري خلال زيارته لأنقرة نظيره التركي خلوصي آكار، وبحث معه "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها" و"آخر المستجدات في المنطقة" أيضا.

وأقام وزير الدفاع التركي مأدبة غداء تكريما للوزير القطري والوفد الرسمي المرافق له.

المصدر: RT