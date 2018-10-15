تعثر الإفراج عن نحو 100 امرأة خطفهن "داعش" شرقي الفرات

ذكرت مصادر أن قضية 90 مختطفة لدى تنظيم "داعش" لا تزال غير واضحة، مؤكدة أن التنظيم يحقق مع النسوة.

وذكر "المرصد السوري"، أن "داعش" عرض عبر وساطات عشائرية، الإفراج عن المختطفات مقابل شروط، إلا أن التحالف الدولي لم يوافق عليها.

وأشار المرصد إلى أنه من بين النساء المختطفات 9 منهن ضمن 27 متبقين من المختطفين والمختطفات من ريف محافظة السويداء، ممن لا يزال ملفهن مجمدا، بالرغم من ما تواتر مؤخرا عن وجود انفراجة.

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ونقل عن مصادر أن العائق ليس في الأمور المادية، وإنما في القوائم التي يجري تقديمها من جانب الحكومة السورية وتنظيم "داعش" بأسماء المحتجزات لدى الحكومة المفترض الإفراج عنهن.

وأكد أن محافظة السويداء تشهد ترقبا حذرا لمآلات الوضع نتيجة انتهاء المهلة التي طلبها الشيخ عبد الوهاب أبو فخر ممثل شيخ عقل الموحدين الدروز حكمت الهجري، للإفراج عن المختطفين والمختطفات البالغ عددهم 18 طفلاً و9 نساء من المحتجزين لدى التنظيم، والتي انتهت دون أي تطورات.

المصدر: وكالات