الإمارات.. إحالة بريطاني متهم بالتجسس إلى المحكمة

أحالت النيابة العامة الإماراتية، اليوم الاثنين، المتهم البريطاني ماثيو هيدجز إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن التهم المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية.

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وقالت النيابة الإماراتية إن نشاط هيدجز من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي.

وأفاد النائب العام حمد سيف الشامسي، في بيان ورد على المواقع الرسمية الإماراتية، بأن الإحالة تمت بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه في ظل ضمانات كاملة لحقوقه أثناء إجراء تلك التحقيقات وفقا للدستور والقانون الإماراتيين، فضلا عن متابعة سفارة دولته.

وأضاف أن المتهم قدم إلى الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية.

ولم تذكر النيابة الإماراتية الدولة الأجنبية التي تجسس له المتهم البريطاني.

النائب العام يحيل بريطاني إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية https://t.co/KCQybFOj0N#البيان_القارئ_دائما — صحيفة البيان (@AlBayanNews) 15 октября 2018 г.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية